Ll nodo in difesa | i Gunners non rilanciano per il rossoblù ma provano a spingere il polacco in Italia Calafiori si allena e domani arriva Proposto Rugani rispunta Kiwior

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) E’ tornato inlunedì, dopo le ferie seguite all’Europeo. Da ieri è al lavoro con un preparatore atletico, come ha testimoniato con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram: Riccardoscalda i motori in vista del ritorno a Bologna e del ritiro e in vista del braccio di ferro per la sua possibile cessione.il difensore sarà a Casteldebole per visite mediche e un primo approccio conno e la dirigenza e lunedì, salvo sorprese, salirà a Valles con i compagni. Il rilancio dell’Arsenal non èto: isono fermi a 40 milioni più 5 di bonus, forti di un accordo per un quinquennale da 5 milioni bonus inclusi con. Il Bologna ne vuole 50 più bonus e 30 puliti in cassa.