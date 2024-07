LIVE Berrettini-Auger Aliassime ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | giocatori in campo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-BAEZ DALLE 12.00 LADI FOGNINI-TSITSIPAS (NON PRIMA DELLE 15.00)in17:25 Ricordiamo che, vincendo il torneo,tornerebbe in top 50. Intanto, vincendo oggi, torna in top 60, precisamente al 59° posto virtuale. 17:21 Il romano, vincitore di2018, ha superato in tromba Pedro Cachin (6-4, 7-6) e nella giornata di ieri Galan (6-4, 6-2). 17:16 Chi vince sfiderà domani in semifinale Stefanos Tsitsipas, che ha avuto la meglio in due set di Fabio Fognini (6-4, 6-3). Per il romano la chance di sopravanzare nel ranking proprio il ligure vincendo oggi. 17:10 Tra circa 20? scenderanno in. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale atra Matteoe Felix