Jesi cerca di recuperare quanto perso col trading on line ma svaniscono altri 1 740 euro

(Di venerdì 19 luglio 2024)(Ancona), 19 luglio 2024 – Altra cyber truffa, i poliziotti denunciano un veneziano ultrasettantenne. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa,nale di polizia giudiziaria del commissariato , al comando del dirigente vicequestore Paolo Arena, ha denunciato in stato di libertà il veneziano 72enne per il reato di truffa. La vittima, 80enneno aveva subito in passato molte truffe dione nei mesi antecedenti era stato contattato da una donna la quale lo aveva rassicurato che era in grado di farglile somme andate perdute. Così la donna ha indotto la vittima ad aprire un conto onpresso una banca Bbva (banco Bilbao Vizcaya Argentaria) mettendolo in contatto con un operatore al quale il querelante cedeva le credenziali della sua home banking, permettendogli così di operare a sua discrezione.