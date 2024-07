Inter spunta un nome inedito | arriva dal Brasile! Le ultime ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’ha messo nel mirino un altro giocatore per la difesa, che gioca in prestito all’nacional. I nerazzurri stanno valutando.NUOVO – L’sta valutando un nuovo difensore mancino: Robert Renan dello Zenit San Pietroburgo ma in prestito all’nacional de Porto Alegre. Classe 2003, costi alti, ma il club nerazzurro sta riflettendo se fare o meno l’investimento importante anche per il futuro.nuovo, dunque, in casacome racconta Gianluca Di Marzio, in collegamento dalla Calabria per Sky Sport Calciomercato – L’Originale. Si tratta di un difensore di vent’anni, che nell’ultima stagione tra Russia eha collezionato complessivamente trentaquattro presenze, condite anche da due assist. L’è su Renan:nuovo sulla lista! IN LINEA – Dunque ildi Renan, si aggiunge a quelli già citati di Mario Hermoso, Ricardo Rodriguez e Jakub Kiwior.