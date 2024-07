Inter pronta per il quarto annuncio Poi Primavera o prima squadra?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’ha finora ufficializzato tre acquisti, con gli arrivi di Zielinski, Taremi e Josep Martinez, ma è in arrivo il. Con una domanda lecita: giocherà ino in? Ecco la situazione. TUTTI GLI ACQUISTI – Il giovedì appena concluso non ha visto particolari scossoni a livello di mercato in generale e in particolare per l’. Vero, è arrivata un’ufficialità, ma si tratta del giovane Dennis Curatolo ceduto a titolo definitivo alla Pro Patria. Poi la Juventus ha annunciato Juan Cabal, ormai ex obiettivo e finito in bianconero dopo giorni di accostamenti con i nerazzurro. Al momento rimangono tre gli acquisti definiti: Piotr Zielinski appena arrivato in ritiro, Mehdi Taremi già in gol due volte nell’amichevole col Lugano e il portiere Josep Martinez. Poi per l’c’è unda fare, manca il deposito del contratto ma è tutto completato.