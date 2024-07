Inter problemi con Kiwior e Vasquez Il contesto non aiuta – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’ha abbandonato la pista Juan Cabal quando ha capito di dover fare aste, ha anchecon Jakube Johan. Le trattative descritte dal Corriere dello Sport. IRRITATI – Juan Cabal è stato acquistato ad 11 milioni di euro più 2 di bonus, quindi ad un prezzo sicuramente superiore a quello presentato dall’alla Verona. Il club nerazzurro si è tirato fuori una volta che ha notato il rischio dell’asta. L’entourage del colombiano non si è comportato proprio in maniera adeguata, perché sapendo della Juventus ha tirato la corda con l’aspettando i passi in avanti dei bianconeri. Adesso la dirigenza valuta le alternative, ma lo farà con assoluta calma e senza fretta., tre nomi con un punto di domanda in difesa TRATTATIVE – All’serve un elemento di prospettiva come vice-Bastoni, che sia il giusto connubio tra prezzo del cartellino e ingaggio.