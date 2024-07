In arrivo la Closed Beta di Path of Exile 2

Leggi tutta la notizia su nerdpool

Grinding Gear Games, sviluppatore del giocoof, ha annunciato ieri, durante il GGG Live, la nuova espansione Settlers of Kalguur, ma l'informazione più importante è giunta al termine della diretta. Questo perché l'attesissimoof2 è sempre più vicino e il suo sviluppo sta procedendo a gonfie vele, tanto che si sta avvicinando il giorno del primoTest. Per avere una possibilità di essere selezionati per questi primi test, e quelli che seguiranno in futuro, vi basterà registrarvi sul sito ufficiale diof2.