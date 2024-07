Guasti informatici bloccano aeroporti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 luglio 2024) 10.10 Forti disagi per i viaggiatori all' aeroporto di Berlino: a causa di un guasto tecnico tutti i voli sono stati sospesi. Analoghi disagi anche in Usa. Ma il problema è globale: interruzioni di servizio per banche, sistemi sanitari e organizzazioni in tutto il mondo per malfunzionamenti della società di sicurezza informatica Crowdstrike sul sistema operativo Windows di Microsoft. Il colosso dell'hitech ha confermato i malfunzionamenti.