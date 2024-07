Grumo Nevano | banda del buco sequestra i dipendenti e razzia banca

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 luglio 2024)delin azione a, in provincia di Napoli. E’ successo in via Santolo Cirillo, dove è stata presa d’assalto una filiale della Bper. I carabinieri della stazione die quelli della sezione operativa di Caivano sono intervenuti appena è scattato l’allarme, ma i delinquenti avevano già fatto perdere le loro tracce. I rapinatori hanno approfittato della pausa pranzo, durante la quale l’accesso è chiuso al pubblico. Sono riusciti a entrare all’interno dellatramite un foro praticato nel muro. Una volta dentro, hanno sorpreso ipresenti all’interno e li hanno rinchiusi per circa due ore in una stanza privandoli dei dispositivi elettronici per impedire che chiedessero aiuto. Nessuno è stato ferito. I criminali hannoto un bottino che ammonta a oltre centomila euro in contanti.