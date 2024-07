Dl casa | Bonelli decreto sfascia-regole case pollaio e via libera a speculazione immobiliare’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “L’approvazione delSalva-oggi alla Camera è un vero e proprio disastro per il nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Questolegalizza un condono edilizio sfrenato, consentendo la sanatoria di costruzioni abusive, incluse quelle in aree protette. Gli interventi in parziale difformità realizzati prima del 1977 potranno essere sanati con una semplice dichiarazione del tecnico e il pagamento di una multa ridicola. Considerando che il 58,4% delle abitazioni italiane è stato costruito prima del 1977, questo provvedimento spalancherà le porte a una sanatoria che potrà coinvolgere oltre la metà del patrimonio edilizio privato.