Decisione incomprensibile il legale di Toti fa ricorso in Cassazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) «Oggi abbiamo depositato ilincontro il provvedimento del Riesame» che ha rigettato la revoca degli arresti domiciliari per. Lo ha riferito ildel governatore ligure, Stefano Savi, al termine dell'interrogatorio di garanzia del suo assistito. L'istanza faceva riferimento al primo arresto diper corruzione, dello scorso 7 maggio. Il governatore ha ricevuto una nuova misura di custodia cautelare ai domiciliari, stavolta per finanziamento illecito. «Con ogni probabilità - ha spiegato Savi - per questa nuova misura cautelare ai domiciliari faremo un"per saltum", ovvero salteremo il Riesame e andremo indirettamente. Più o meno i problemi sono gli stessi e li faremo viaggiare in parallelo».