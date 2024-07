Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds potrebbe aver anticipato un’importante connessione con il MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024)con il MCU In base a tutti i trailer e le clip rilasciate fino a questo momento, è chiaro chescà in ogni sorta di angolo casuale del Marvel Cinematic Universe. Questa è l’incursione dinel franchise dei Marvel Studios e la sua avventura nel multiverso avrà probabilmente implicazioni durature per gli altri film e show del futuro. L’esatto legame trae il resto dell’MCU non è però stato reso noto, ma il produttore e protagonistaha fatto riferimento ad alcuni elementi del franchise, tra cui un legame importante con Doctor Strange. Giovedì, una settimana prima della prima diha infatti condiviso un paio di immagini interessanti sulla sua storia di Instagram (riportate da Comicbook).