Chi erano le Signorine Buonasera e cosa facevano in tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lesono state annunciatrici televisive per le reti Rai e Mediaset e considerate delle vere e proprie amiche di famiglia, queste donne sono diventate nell’immaginario collettivo come delle amiche della porta accanto al punto che le casalinghe, indaffarate tra cucina e servizi, le chiamavano per nome. Tra loro c’: Nicoletta Orsomando, Paola Perissi, Mariolina Cannuli, Aba Cercato, Rosanna Vaudetti, Maria Giovanna Elmi, Gabriella Farinon, Roberta Giusti, Marina Morgan, Alessandra Canale. Senza alcun dubbio lehanno segnato la storia del costume e della televisione italiana diventando anche delle vere e proprie icone di stile. Come dimenticare i commenti della casalinghe nel vedere le perle di Emanuela oppure le camicie della Orsomando.