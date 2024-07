Carabinieri e Comune di Castel San Giorgio insieme contro le truffe agli anziani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina all’intra il Comandante della Stazione diSanMassimiliano Senatore e il primo cittadino Paola Lanzara per sostenere la campagna di sensibilizzazione nazionale dell’Arma deie promuoverla sul territorio comunale. Prossima settimana la distribuzione di brochure e affissione dei manifesti contenenti il vademecum per difendersi dae raggiri che in questo periodo vedono sempre piùcadere nella rete di abili malviventi. “Una truffa magari non ti rovina la vita, ma ti toglie la serenità e la dignità – ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara – per questo cercheremo di raggiungere il maggior numero di persone anziane affinchè possano essere più attente e soprattutto preparate dinanzi a questo tipo di reati.