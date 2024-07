Caivano | Droga dal domicilio arrestato pusher 61enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024). Ilavrebbe allestito una vera e propria piazza di spaccio nel suo appartamento e lo scambio-denaro avveniva dalla finestra. Da“dal”è un gioco di preposizioni. È anche un metodo di vendita pratico, per chi non intende spostarsi da casa per curare gli affari. E. O.,digià noto alle forze dell’ordine, è statoper spaccio di stupefacenti dai Carabinieri della compagnia di. Ilaveva allestito una piazza di spaccio nel suo appartamento, al piano rialzato di una palazzina in via Pio IX. Dalla finestra lo scambio denaro-dose. Il blitz dei militari è scattato durante una di queste compravendite, identificato e sanzionato il “cliente”.