Brescia botte e intimidazioni Ancora guai per il veggente

(Di venerdì 19 luglio 2024) PARATICO () Aggressione e serie dial fondatore Marco Ferrari e alla presidente dell’associazione Oasi Mamma dell’Amore con sede a Paratico e con una succursale a Caorle dove organizza vacanze a prezzi calmierati per famiglie e anziani, oltre a ospitare famiglie e persone indigenti anche nel periodo invernale. Marco Ferrari, che da 30 anni dice di vedere apparire la Madonna, ha realizzato queste opere per i più poveri. L’altra mattina attorno alle 9 un italiano, ospite della struttura di Caorle è dato in escandescenze senza motivi. Lo ha aggredito con violenza inaudita, con pugni in testa e in faccia. Subito dopo avere infierito su Marco Ferrari, che era piegato in due dal male, si è diretto verso la moglie Elena, che è stata presa per un braccio e per il collo.