Bravi attacca Fiordomo | | Ha lavorato per la destra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) È ancora aperta la ferita della sconfitta elettorale subita dal centrosinistra e, in particolare, dal sindaco uscente Antonioche, sollecitato, ritorna sulle cause della debacle. "L’errore non è stato tra il primo e il secondo turno. L’errore si è fatto prima quando, per una scelta meditata da tempo, Francescohaper dividere il centrosinistra, per un motivo suo personale che poco ha a che fare con le logiche di sana amministrazione. Dopo tutto un percorso in cui non ha trovato sponde, è andato completamente da solo, a parte gli appoggi di Taddei e Grufi, sapendo in partenza che era una prospettiva senza possibilità di successo. Questo dimostra che la volontà era di far perdere il sindacoe la sua coalizione e di dare una mano al centro, ormai lo possiamo dire".