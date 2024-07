Approvati i lavori per San Catervo Il cantiere al via in autunno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) "La conferenza permanente si è conclusa a maggio e ha dato esito positivo per l’intervento di riparazione dei danni e rafforzamento della cattedrale di San, con l’emissione di un decreto di contributo di tre milioni e 200mila euro. Inon inizieranno prima di settembre". A fare il punto sullo stato dell’arte della cattedrale di San, a Tolentino, è l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti. Per la parte strutturale gli interventi saranno eseguiti con la tecnica del "cuci e scuci" per il consolidamento di archi e volte in muratura, oltre a varie cerchiature e all’ancoraggio dei rosoni in gesso. Importante sarà poi il lavoro sugli affreschi. "Gli uffici hanno individuato gli aspetti tecnici e operativi per l’installazione del– prosegue l’assessore Giombetti –. A Tolentino la ricostruzione è una realtà massiccia ma indispensabile.