Apophis | l’asteroide che vuole sfidare la Terra

(Di venerdì 19 luglio 2024)99942, scoperto nel 2004, ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale per il potenziale pericolo che potrebbe costituire per il nostro pianeta. Inizialmente, le prime osservazioni indicavano una probabilità del 2,7% checolpisse lail 13 aprile 2029, cioè fra meno di 5 anni, generando allarme tra gli scienziati e il pubblico. Caratteristiche diè un asteroide vicino alla(NEO) con un diametro di circa 370 metri. La sua forma è stata descritta come “bilobata” o simile a un’arachide: una caratteristica comune tra gli asteroidi di grandi dimensioni. Un oggetto Near-Earth Object (NEO) è un oggetto del Sistema Solare la cui orbita può intersecare quella del nostro pianeta.