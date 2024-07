Alberto muore nello schianto | era in moto insieme al figlio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024)Fiorani, un ingegnere di 51 anni, è morto nella notte all’ospedale Torrette di Ancona a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30 di ieri sulla statale Adriatica, nei pressi del vecchio hotel e del vicino camping della Incide. Fiorani, padre di due figli, stava viaggiando in sella alla sua Ducati con ildiciottenne quando è avvenuto l’incidente. La polizia locale ha ricostruito la dinamica dell’incidente: una Fiat Panda, guidata da un giovane di 28 anni di Fano, precedeva di pochi metri ladi Fiorani. Per ragioni ancora da accertare, lae la Panda sono entrate in collisione. L’impatto è stato devastante. Fiorani e ilsono stati sbalzati dallae sono caduti rovinosamente sull’asfalto. I soccorsi sono stati immediati. I passanti, testimoni dell’incidente, hanno subito chiamato il 118.