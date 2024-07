Solo il M5S è sempre coerente No a un’Europa guerrafondaia Parla l’europarlamentare del M5S Della Valle

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Come primo atto ilmento europeo ha approvato una risoluzione sul sostegno all’Ucraina che prevede tra gli altri punti l’eliminazione delle restrizioni all’uso dei sistemi di armi occidentali forniti all’Ucraina contro obiettivi militari sul territorio russo. Il M5S ha votato contro. Danilo, euromentare del Movimento 5 Stelle, ci spiega perché? “Perché usare le armi fornite dalla Nato sul territorio russo rappresenta l’ennesima inaccettabile escalation di questa guerra e anche una forma di provocazione. Non sappiamo come gli ucraini le impiegheranno realmente e rischiamo un incidente che possa in maniera irreversibile portarci alla terza guerra mondiale. Siamo molto delusi che il primo attonuova legislatura sia stato proprio questa risoluzione.