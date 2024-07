Sensori salva-ciclisti cortocircuito sulle norme Il Ministero smentisce il Comune | non vanno installati su tir e autobus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Milano – C’è un verdetto del Consiglio di Stato che il 26 febbraio ha dato il via libera al. Ora, però, è spuntato un parere deldei Trasporti, in particolare della Direzione generale per la Motorizzazione, che va nella direzione opposta. Il primo ha sentenziato che i conducenti di mezzi pesanti devono installare iper poter circolare in Area B. Il secondo ha spiegato qualche giorno fa che non è consentito montare quei kit su veicoli già circolanti. Chi ha ragione? Di sicuro, si tratta di due pronunciamenti in aperta contraddizione tra loro, che potrebbero creare unnelledifficile da dirimere.