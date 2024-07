Sebastiano Esposito in prestito approda all’Empoli di D’Aversa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024) EMPOLI – Un colpo di grande prospettiva per l’Empoli in vista della prossima stagione. La società ha ‘regalato’ a mister, attaccante di proprietà dell’inter e nell’ultima stagione alla Sampdoria. È nazionale under 21.è un attaccante di Castellamare di Stabia, classe 2002 (22 anni lo scorso 2 luglio). Cresce nel settore giovanile del Brescia e dal 2017 dell’Inter. Prosegue il suo percorso con i nerazzurri vincendo nel 2018-19 scudetto e Supercoppa Under 17. Dopo la promozione in Primavera, sempre nella stessa stagione, a 16 annifa l’esordio in Europa League nella sfida con l’Eintracht Francoforte. Nella stagione seguente il ragazzo viene inserito nel gruppo della prima squadra.