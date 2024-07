Sciopero dei mezzi a Milano e in Lombardia | dalle 8 45 disagi per chi viaggia con Atm e Trenord

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Loconfermato per questa mattina rischia di creareper pendolari e per chisuipubblici cittadini: a rischio treni, autobus, tram e metropolitana. La conferma viene dalla Filt Cgil in merito della protesta indetta unitariamente a Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori. Lodi Atm LodiLodi Malpensa Express Autoguidovie Monza e Brianza Nord Est Trasporti Lodi Atb e Teb Le ragioni delloLodi Atm Idi trasporto cittadini si fermano8.45 alle 12.45: secondo quanto comunicato da Atm “a, lopotrebbe avere conseguenze sulle nostre linee8:45 alle 12:45.