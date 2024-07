Roma tenta rapina a mano armata in ufficio postale | bloccato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Attimi di terrore all’tra via Veglia e via Pantelleria (zona Prati Fiscali) a: un uomo con il volto coperto e armato hato unaverso le 8 di questa mattina. L’allarme è stato dato da una persona presente sul posto, che ha segnalato la presenza di una persona con il viso camuffato da una mascherina e da un cappellino, che aveva con sé un’arma da fuoco. L’intervento deidel nucleo radiomobile della Capitale hanno impedito la messa a segno: il malvivente è stato. Fortunatamente non si registrano feriti.