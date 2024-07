Pellegrini | L’esclusione degli atleti russi non la condivido Ad Atene dormivamo su materassi di carta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Federica, ex nuotatrice, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi.: «non la. Adsudi» Federica, da Tokyo è cambiato tutto in 3 anni «Un macello di gare, l’Olimpiade dopo soli 3 anni si sente. Ma io sono serena. Non rimpiango la scelta fatta. Sono strafelice che Giacomo (Carini, ndr) si sia qualificato nei 200 farfalla: sono contenta per lui e Matteo, viene fuori il suo lavoro. Lui fa tanto». Vent’anni dopo, come vede i Giochi di oggi? «Le Olimpiadi sono sempre le Olimpiadi: non sai mai a cosa vai incontro. Ricordo la prima adsudi. Anche adesso a Parigi i ragazzi troveranno dei letti diecosostenibile. Soprattutto a livello emotivo, la prima Olimpiade è sempre la prima.