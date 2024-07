Orari F1 GP Ungheria 2024 | storia del circuito e dove vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Budapest (), 18 luglio- La Formula 1 accende i motori per gli ultimi due appuntamenti stagionali, che precederanno la sosta estiva di agosto. Il Circus si è spostato in, per la precisione a Budapest, dopo aver preso una settimana di pausa. Il trittico di Gran Premi europei vissuti nelle cornici di Barcellona, Spielberg e Silverstone ha messo a dura prova i team e gli addetti ai lavori, che si trovano in una delle fasi più estenuanti del mondiale. Queste ultime gare hanno delineato alcune possibili prospettive stagionali, soprattutto per quanto riguarda le squadre al vertice. La Ferrari è la scuderia che più è stata ridimensionata, a fronte di una crescita stratosferica di Mercedes - vincitrice delle ultime due gare - e dell'assottigliarsi del gap tra McLaren e Red Bull.