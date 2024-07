Meta studia l’ingresso in Essilux ipotesi di interesse da parte di Zuckerberg

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Markvalutadiin EssilorLuxottica e il titolo del colosso degli occhiali schizza in Borsa. Stando alle indiscrezioni rivelate dal Wall Streer Journal, il gigante dei social avrebbe l’intenzione di acquisire il 5% del capitale del gruppo fondato da Leonardo Del Vecchio, per un valore di circa 5 miliardi di dollari. In seguito alle indiscrezioni sull’eventuale operazione del Big Tech, le quotazioni del leader mondiale delle montature griffate hanno chiuso a Parigi con un guadagno dell’1,50% a 192,7 euro, dopo aver toccato però quota 6%.