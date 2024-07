L' Isola Le Vignole | rinasce un angolo di paradiso della Laguna di Venezia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'Leè una delle numerose isoledi, situata a nord-est del centro storicocittà. Conosciuta anche comedelle Sette Vigne, Leè rinomata per i suoi paesaggi rurali, caratterizzati da vigneti, orti e canali. L'ha una lunga storia che risale all'epoca romana, quando era utilizzata come luogo di villeggiatura. Oggi, l'Leoffre un'atmosfera tranquilla e autentica, lontana dal turismo di massa, rappresentando una meta ideale per chi desidera esplorare il lato più naturale e meno conosciutodi. Da maggio è tornata a brillare come un gioiello riscoperto nelladi. Questa rinascita, frutto dell'intraprendenza di cinque visionari imprenditori, quattroni e un friulano, ha riportato alla luce la storica bellezza dell', unendo tradizione e innovazione.