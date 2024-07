La solidarietà corre a tutto gas Gomma da Formula 1 e altri cimeli all’asta per sostenere Montecatone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un’asta benefica condel motorsport perla Fondazione. L’idea è venuta al consigliere comunale di maggioranza Antonio Ussia (già al timone dell’evento solidale Never Give Up che dona defibrillatori al territorio, ndr) e a Raffaella Pappa insieme all’Associazione Bof. Così sul noto portale web Charity Stars, specializzato in vendite all’incanto, sono arrivate le prime offerte per aggiudicarsi diversi oggetti da collezione. Ma anche per dare una mano alla realtà che dal 1998 affianca l’attività delRehabilitation Institute. Il presidio ospedaliero imolese di alta specialità, riferimento nazionale per la riabilitazione intensiva di persone colpite da lesioni midollari, è struttura di eccellenza anche per trattare le lesioni cerebrali acquisite.