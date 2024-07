Incendio nella notte a Milano evacuata palazzina in fiamme in via Tito Livio | 8 persone ferite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ottosono rimastea causa di unscoppiatotra mercoledì e giovedì in via, a: fortunatamente, nessuna è in gravi condizioni. Lainteressata dalleè statae diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto. Il rogo si è originato intorno alle due dial primo degli otto piani dello stabile, nell’appartamento abitato da una donna di 38 anni che è riuscita a scappare appena in tempo ma è rimasta ustionata al volto. L’ha coinvolto anche l’appartamento di sopra, al secondo piano, ma i fumi hanno invaso altre abitazioni provocando diffuse intossicazioni, alcune piuttosto gravi. Complessivamente, 21 delle 24 abitazioni sono state evacuate.