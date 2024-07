Emily in Paris | due new entry | ci sono due italiani

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tra questi Raoul Bova ed Eugenio Franceschini Netflix annuncia le newdel cast della quarta stagione di “in”, tra cui Raoul Bova ed Eugenio Franceschini. La serie sarà disponibile in due parti: i primi 5 episodi dal 15 agosto 2024 e gli ultimi 5 dal 12 settembre 2024. Raoul Bova interpreta Giancarlo, un regista pubblicitario romano affascinante e sicuro di sé, ex professore di cinema di Sylvie. Eugenio Franceschini è Marcello, un uomo concreto e fedele alle radici dell’azienda di famiglia. Thalia Besson si unisce al cast come Genevieve, la figlia ventenne di Laurent, trasferitasi da New York a Parigi. La sua brillantezza ed entusiasmo la rendono subito simpatica a, ma le somiglianze tra le due potrebbero creare complicazioni. Rupert Everett interpreta Giorgio Barbieri, il proprietario di uno studio di interior design a Roma, amico di Sylvie da decenni.