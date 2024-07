Emanuele Filiberto deporrà fiori davanti alla lapide

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il principedi Savoia è in visita ufficiale a Bologna oggi e domani, dove torna dopo 12 anni. Oggi pomeriggio si recherà, secondo il programma concordato con la Delegazione degli ordini dinastici di Casa Savoia dell’Emilia Romagna,stazione dove depositerà un mazzo dipresso lache ricorda la strage del 2 agosto 1980 che, fra l’altro, in occasione delle celebrazioni quest’anno vedrà la presenza in città del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La visita prosegue domani con diversi appuntamenti. Verso le 9,15, accompagnato dal suo staff e dal responsabile della Delegazione emiliana, generale di corpo d’armata Antonio De Vita, renderà omaggio, con un altro mazzo di, a Marco Biagi presso l’abitazione di via Valdonica dove il giuslavorista è stato ucciso dalle Br il 19 marzo 2002.