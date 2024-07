Dal fotovoltaico al bike sharing Unimc a basso impatto ambientale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Riqualificare i locali storici dell’Università per accelerare il percorso di transizione energetica, questo l’obiettivo della partnership tra Engie – operatore di riferimento del comparto energetico – e. Sedi di pregio come giurisprudenza, monastero Santa Chiara, palazzo Ugolini, palazzo Compagnoni delle Lune e polo Bertelli saranno oggetto di interventi di efficientamento energetico, volto a ridurre consumi e. "Consideriamo il tema dell’ambiente molto seriamente, per ridurre l’inquinamento e limitare i danni per le generazioni che verranno", dichiara il rettore John McCourt. "Nel piano strategicoabbiamo previsto una serie di interventi e target da raggiungere – spiega Mara Cerquetti, delegata per la sostenibilitàe i trasporti –, trattando la sostenibilità anche come tema essenziale della nostra ricerca e insegnamento.