Conte | Bisogna capire cosa migliorare per tornare vincenti poi l’annuncio sul mercato

(Di giovedì 18 luglio 2024) Antonioha parlato della situazione legata al Napoli durante il ritiro di Dimaro. Le parole del tecnico. Il Napoli sta effettuando la propria preparazione a Dimaro sotto gli occhi di Antonio. Il neo allenatore azzurro ha il compito di ripartire dopo la stagione difficile, anche se la missione non è affatto scontata. Il tecnico porta con sé garanzie molto importanti, le quali però dovranno essere colmate sulin entrata e non solo. Non a caso, la dirigenza starebbe lavorando ininterrottamente proprio su questo fronte. Oltre a ciò, però, Antonioè un allenatore attento ai minimi dettagli. Infatti, sono apparsi diversi video che hanno come protagonisti i calciatori stremati al termine di ogni allenamento. Tutto ciò, sottolinea la voglia dell’allenatore di riprendersi una rivincita nel massimo campionato italiano.