Competenze digitali per l’Istat l’Italia è sotto la media Ue

(Di giovedì 18 luglio 2024) La Commissione europea valuta costantemente i progressi degli Stati membri nellazzazione, in particolar modo, dal 2021, con il sistema di monitoraggio del programma strategico europeo “Decennio Digitale 2030”, articolato in quattro assi di intervento, a cui associare uno specifico set di indicatori: capitale umano imprese Pubblica Amministrazione infrastrutture Per lo svolgimento di questa attività la Commissione si avvale anche degli Istituti europei di Statistica per documentare lo sviluppo della società dell’informazione. In Italiaassolve a questo compito attraverso due indagini specifiche, una sugli individui e l’altra sulle imprese.