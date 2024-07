Cobra Kai 6 Parte 1 la recensione | ritmo e umorismo per una stagione in cerca di un villain

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024) LadiKai 6,1: nella nuovaNetflix, Johnny, Daniel e Chozen sono ormai dalla stessa, e così i giovani ragazzi del loro dojo. Se i personaggi stanno tutti dalla stessa, però, serve un nemico Johnny Lawrence non era cattivo. Lo disegnavano così. È quello che abbiamo imparato guardandoKai, la serie tv Netflix che, vari decenni dopo, ha ripreso l'eredità di Karate Kid e i suoi personaggi. Negli anni Ottanta, ierano i. Bidimensionali come era anche Johnny, un personaggio che aveva poche battute e di cui, in fondo, non sapevamo nulla.Kai lo ha riportato in scena, dandogli un'anima, una storia, una profondità. E così a Johnny abbiamo voluto bene da subito. Ed è bello vedere, all'inizio dei primi 5 episodi diKai 6,1, su Netflix,