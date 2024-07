Andrea Compagno dalla Cina con furore | numeri straordinari

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Laa parentesi diin, che sta trasndo il Tianjin Jinmen Tiger a suon di gol e prestazioni importantiin questo momento si trova ine sta trasndo il Tianjin Jinmen segnando tantissimi gol. Il centravanti italiano sta proseguendo lo splendido lavoro svolto in Romania, prima all’FC U Craiova e soprattutto all’FCSB, lo Steaua Bucarest. Grande stagione di(SerieANews.com)Nel campionato rumeno si è espresso al massimo della forma, diventando un idolo per i propri tifosi vincendo anche il titolo con la maglia dello Steaua. Proprio nell’anno in cui a Bucarest è arrivata la vittoria del campionato, però,a febbraio ha deciso di partire per una nuova esperienza.