Al lavoro per 67 anni ora Paolo Zubbani dice addio a forbici e rasoi

(Di giovedì 18 luglio 2024) Carrara, 18 luglio 2024 – Dopo 67a tagliare barbe e capelliha deciso di godersi la meritata pensione. Titolare della storica Barberia di via Cavour,ha fatto i capelli a intere generazioni di carraresi. A portare avanti l’attività saranno i nuovi gestori.ha quasi ottant’e ha cominciato a lavorare con lefin da giovanissimo. Ha iniziato la sua carriera di barbiere a Gragnana, il paese di origine a pochi chilometri da Carrara, prima come aiutante e poi come titolare della barberia del paese. Con l’età adulta ha scelto di fare il grande passo e di aprire un locale in centro città, dove è rimasto per sessantasette. Sabato sarà il suo ultimo giorno di. Non sarà unfacile né perné per i suoi clienti, che si affidavano alle sue mani esperte per essere sempre perfetti.