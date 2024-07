WWE | Stephanie Vaquer era diretta in AEW ma Shawn Michaels l’avrebbe contattata personalmente all’ultimo minuto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 luglio 2024) A Forbidden Door, lo scorso 30 giugno,e Mercedes Mone hanno letteralmente rubato la scena mettendo in piedi un grandissimo match e, nonostante Mercedes sia uscita vincitrice, a conquistare il cuore di tantissimi fan è stata propriograzie alla sua impressionante performance. Pochi giorni dopo, un comunicato ha reso noto che l’atleta cilena aveva interrotto i suoi rapporti lavorativi sia con la NJPW che con la CMLL per poi annunciare la firma di un contratto con la WWE non molto più tardi.