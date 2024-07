Trovato morto a Tenerife sul corpo di Jay Slater ferite multiple dopo una caduta La mamma | Non ci credo

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Conferma dell’identità La polizia spagnola ha confermato che ilsenza vita ridi recente nella zona di Masca aappartiene a Jay, un inglese di 19 anni. La scomparsa diera stata denunciata circa un mese fa, il 17 giugno, mentre era in vacanza con gli amici alle Isole Canarie. Scomparsa durante le vacanze Jayè scomparso durante quella che doveva essere una vacanza divertente e rilassante con gli amici. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato la sua famiglia e i suoi amici in uno stato di angoscia e preoccupazione. Scoperta a Masca Ilè stato scoperto nella zona panoramica ma aspra di Masca, una popolare località turistica nota per i suoi splendidi paesaggi e le escursioni impegnative. L’identificazione pone una tragica fine alla ricerca e lascia molte domande senza risposta.