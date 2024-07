Trento l’orsa di Dro sarà abbattuta | Fugatti firma l’ordinanza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – Il presidente della Provincia autonoma di, Maurizio, hatodi abbattimento delKJ1, individuata come la responsabile dell’aggressione al turista francese 43enne Vivine Traifaux, rimasto ferito a un braccio, a una gamba e, in parte, sulla schiena. Il compito di abbatteredi 22 anni, l’esemplare più anziano di tutto il territorio, è stato affidato al Corpo forestale della Provincia autonoma. La Lega per la difesa degli animali e dell’ambiente ha già annunciato ricorso.