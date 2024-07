Sos Giardini Ducali | Bar chiuso erba alta e via vai di pusher Scenario desolante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) E’ una estate sottotono – secondo le segnalazioni di vari cittadini – per iPubblici di Modena: bar, giostra con la serranda abbassata,non curata e angoli del parco in cui ad ogni ora vi sono spacciatori dediti alla vendita di sostanze stupefacenti. Pochissime persone approfittano dell’ombra per riposarsi o leggere il giornale e le famiglie con bambini si tengono a distanza. "Come è desolato il parco quest’anno" affermano i passanti in bici o qualche nonno che accompagna i nipotini sullelene. Il Parco Ducale, oltre ad essere il più antico della città, inaugurato nel XVII secolo dalla famiglia Estense, è sempre stato il fiore all’occhiello di Modena, con tantissime persone che in estate si riposavano sulle panchine o assistevano agli spettacoli serali, ma passeggiando all’interno ci si accorge che quest’anno la situazione si è deteriorata.