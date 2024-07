Nordio lancia un siluro ai magistrati | Non ho capito nulla dell' ordinanza su Toti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non si nasconde Carlosu Giovanni. “In merito al suo caso non posso né criticare né commentare l'del tribunale, ma posso dire che l'ho letta con grande attenzione e che a suo tempo e anche di recente ho riletto con grande attenzione la 'Fenomenologiao spirito' di Hegel e sono riuscito a capirla. Ho letto questae non ho”, l'intervento del ministroa Giustizia durante il question time alla Camera. Proprio ieri il gip di Genova Paola Faggioni ha autorizzato gli altri tre incontri politico-amministrativi richiesti dall'avvocato del Presidentea Regione Liguria Giovanni, sospeso dal 7 maggio scorso nell'ambito'inchiesta sulla corruzione.