Nord Africa tour in 4×4 alla scoperta del Maghreb

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per gli spiriti erranti, l’andare è l’essenza stessa del viaggio, e l’adrenalina il suo sale. Nulla può essere più entusiasmante di un itinerario on the road, che lascia l’asfalto per tracciare l’ignoto. Eppure c’è chi il deserto lo conosce bene, e sa navigare il mare di sabbia come un capitano che conosce il suo blu. Approda nelle oasi e nei villaggi, isole berbere di civiltà dove la quotidianità è storia atavica, e si orienta anche guardando le stelle, perché la tecnologia in mezzo al nulla lascia facilmente spazioconoscenza. Dall’Algeria,Tunisia sino al Marocco, la linea Adventure di Made by Turisanda propone deiavventurosi che esplorano il: parti a bordo di fuoristrada in compagnia di autisti/guide esperte, oppure prendi il “timone” della tua 4×4, sempre con la reperibilità di unleader che ti assicura un viaggio in totale sicurezza.