Non chiedermi chi sono Trapanese e la diversità

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Questa sera, mercoledì 17 luglio alle 21,15 in piazza Gamurrini a Monte San Savino tornano gli incontri con gli autori dell’Associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani. Protagonosta sarà Lucacon "Nonchi". Con la sensibilità che lo caratterizza in tutte le sue attività, Lucaracconta cosa significa soffrire – per una malattia, per amore, o perché non ci si sente al proprio posto nel mondo – e cosa significa convivere con gli altri, riconoscersi uguali nella, bellissimi nell’imperfezione. Lucada anni svolge attività di volontariato in Italia e nel mondo, ha fondato l’associazione A ruota libera e ha realizzato numerosi progetti legati alla disabilità, tra i quali la casa famiglia per bambini La Casa di Matteo, unica nel Sud Italia.