Meloni a Tripoli per rilanciare la strategia migratoria del governo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Giorgiatorna in Libia. Oggi la premier è aper partecipare al Trans-Mediterranean Migration Forum, invitata direttamente dal premier libico Abdul Hamid Dabaiba. Un appuntamento, quello organizzato nella capitale nordafricana, in cui la presidente del Consiglio cercherà diladel. Accompagnata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.parteciperà al vertice incentrato sulla "cooperazione in materia di sicurezza", dove sono stati invitati delegati da un totale di 28 paesi, tra cui la vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas.