Ma ti sei lasciata con Maria De Filippi? | la risposta epica di Sabrina Ferilli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladia una domanda suDeÈ diventata virale sui social lacheha dato a un utente che aveva fatto una domanda suDe. L’attrice ha infatti pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram. Tra i vari commenti, ne è spuntato uno di un follower che ha chiesto in un italiano piuttosto maccheronico: “scusami la domanda: ma ti seiconDe? Non vi vedo più insieme”. “Amore mio se non ripartiamo dalle elementari manco te risponno!” è stata la replica di. Non è chiaro oltretutto se l’utente si riferiva ai rapporti lavorativi tra la conduttrice e l’interprete o se addirittura vi fossero delle allusioni sessuali.Dehanno collaborato in diverse trasmissioni.