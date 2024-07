La morsa di Caronte Superati i 350 accessi al Pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Caldo da bollino rosso per effetto dell’anticiclone, ein aumento al. Le alte temperature e l’afa non danno tregua e per oggi è stato emesso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna il bollettino arancione per criticità temperature estreme nel territorio romagnolo. Un allarme che suona soprattutto per gli anziani e le persone fragili. Sono queste che negli ultimi giorni stanno facendo alzare il numero deglialriminese. Persone che giungono con scompensi nei valori dovuti al caldo e attendono un letto nei reparti. Glial Ps sono sopra i 350 al giorno dallo scorso weekend, in aumento rispetto ai numeri registrati nello stesso periodo di un anno fa, e in linea con quelli del 2019.