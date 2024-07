La ’brava gente’ di Ensi & Nerone I rapper protagonisti in centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Gli appuntamenti di Restate. Evento clou della giornata, dalle 20 in piazza San Prospero, è Fotofonia Summer, che torna nella versione estiva del festival musicale curato da Max Casacci, produttore e fondatore dei Subsonica. Fotofonia Summer vede sul palcocon il loro progetto discografico "Brava Gente". Ingresso libero. • Alsociale Quaresimo, dalle 20, si balla il liscio. • Alle 21 a Palazzo dei Musei, letture per bambini da tre anni in su. • All’Arena Stalloni alle 21,30 ha inizio la proiezione del film "L’ultima volta che siamo stati bambini" di Claudio Bisio. Ingresso 3,50 euro per Cinema Revolution.